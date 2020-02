Des vents de 115 km/h ont été enregistrés à Middlekerke, ce qui en fait la plus forte rafale observée jusqu'ici sur le territoire belge, a indiqué le directeur des prévisions à l'Institut royal météorologique (IRM), David Dehenauw, dans la nuit de dimanche à lundi sur Twitter.

L'IRM a émis un avertissement de code orange (rafales de 101 à 130 km/h) jusqu'à lundi matin, suivie du code jaune (80 à 100 km/h) pour le reste de la journée.

La Belgique subira des vents forts jusqu'à lundi soir compris. En seconde partie de nuit et temporairement encore lundi matin, les rafales pourront atteindre 90 à localement 110 km/h, indique l'IRM. Le risque de dégâts restera donc élevé.

"115 km/h à Middelkerke, c'est jusqu'à maintenant la plus forte rafale observée sur le territoire belge. Il n'est pas exclu d'avoir de plus fortes rafales durant les orages locaux que nous avons eu car on n'observe le vent que sur 28 endroits", a écrit le monsieur météo belge sur Twitter vers 4h du matin. Concernant la pluie, quelque 25 à localement 40 l/m2 de précipitations en 24h de temps étaient attendus à partir de dimanche soir au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, les quantités de précipitations se situeront plutôt autour de 20l/m2.

L'IRM a émis un avertissement de code orange (rafales de 101 à 130 km/h) jusqu'à lundi matin, suivie du code jaune (80 à 100 km/h) pour le reste de la journée.La Belgique subira des vents forts jusqu'à lundi soir compris. En seconde partie de nuit et temporairement encore lundi matin, les rafales pourront atteindre 90 à localement 110 km/h, indique l'IRM. Le risque de dégâts restera donc élevé. "115 km/h à Middelkerke, c'est jusqu'à maintenant la plus forte rafale observée sur le territoire belge. Il n'est pas exclu d'avoir de plus fortes rafales durant les orages locaux que nous avons eu car on n'observe le vent que sur 28 endroits", a écrit le monsieur météo belge sur Twitter vers 4h du matin. Concernant la pluie, quelque 25 à localement 40 l/m2 de précipitations en 24h de temps étaient attendus à partir de dimanche soir au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, les quantités de précipitations se situeront plutôt autour de 20l/m2.