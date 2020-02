Certains opérateurs téléphoniques vendent un service "illimité" rendu quasiment inutilisable, une fois certaines limites franchies.

Passé un seuil de consommation, la vitesse est sensiblement réduite chez la plupart des fournisseurs, pour éviter une surcharge du réseau, dénonce le député Patrick Prévot (PS). Les opérateurs ne devraient donc pas pouvoir utiliser le terme " illimité ". Le ministre sortant des Télécommunications, Philippe De Backer (Open VLD), nuance : si le volume de données Internet est bien illimité, le débit se voit réduit, passé un certain volume. L'Institut belge des services postaux et des télécommunications étudie la question. Un ralentissement à partir de plusieurs dizaines de Go pourrait être considéré comme " quasi illimité ". La mise en avant de la réduction du débit pourrait être envisagée, de pair avec l'inscription d'un seuil. Mais ce serait l'affaire, selon le ministre, du prochain gouvernement de plein exercice... M. La.