TC Charleroi - Un pédophile risque 15 ans de prison

(Belga) Dean G., détenu depuis plus d'un an, a comparu lundi devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour un dossier de viol de mineurs, attentat à la pudeur mais également détention et diffusion d'images pédopornographiques sur une période allant de 2012 à 2017. Sa compagne, Sandrine V., se trouve également sur le banc des prévenus, poursuivie pour non-assistance à personne en danger. L'homme reconnaît le téléchargement et le partage de milliers de fichiers pédopornographiques mettant notamment en scène des viols de bébés. Mais il nie avoir été auteur de viols et d'attouchements sur des enfants.