Taxe sur le CO2: "Il ne faut pas grand-chose pour déchaîner la colère de la classe moyenne inférieure"

L'appel en faveur de mesures concrètes pour le climat se fait de plus en plus pressant. Les écologistes flamands et de nombreux économistes plaident en faveur d'une taxe sur le CO2 pour lutter contre la pollution. Le fiscaliste Michel Maus est contre. "Qu'en est-il des 20 % de familles qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts ?"