Syndicats et direction de De Lijn ont conclu jeudi soir un accord, ont annoncé les responsables de la société de transports flamande. Cela signifie dès lors la fin de la grève en périphérie bruxelloise et dans la région de Louvain dès vendredi.

Le personnel dénonçait notamment des problèmes de planning liés, selon les syndicats, aux réductions des coûts et à la réorganisation mise en oeuvre par l'entreprise depuis plusieurs mois, les horaires irréguliers nuisant à la vie sociale et familiale des employés, d'après les organisations syndicales.

Le mouvement des chauffeurs et du personnel des services techniques a éclaté mardi dans la périphérie bruxelloise et s'est étendue jeudi à la région louvaniste. En raison de cette action, environ 80% des bus n'ont pas roulé autour de la capitale tandis que la moitié des bus ne circulait pas à Louvain. Mercredi, la direction et les syndicats n'étaient pas parvenus à un accord, malgré les heures de négociations.

