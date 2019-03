Suspicion de fraude électorale à Neufchâteau : Fourny dans la tourmente

Faux en écritures et usage de faux, abus de confiance et de faiblesse, participation à une association de malfaiteurs... Tels sont les chefs d'inculpation retenus par le juge Langlois à l'encontre de 21 personnes soupçonnées d'avoir contribué à falsifier le résultat des élections communales de Neufchâteau, en octobre dernier. Parmi elles, 17 mandataires de procurations litigieuses et trois membres de la liste "Agir Ensemble", emmenée par le député-bourgmestre sortant Dimitri Fourny, par ailleurs chef de groupe CDH au Parlement de Wallonie. C...