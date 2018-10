Suspicion de fraude dans le foot belge: 44 perquisitions menées en Belgique, 13 à l'étranger

L'enquête fédérale a débuté à la fin de 2017, à la suite d'un rapport de l'Unité des fraudes sportives de la police fédérale. "Elle mettait au jour des indications de transactions financières suspectes dans la division 1A de football. Certains agents de joueurs, indépendamment les uns des autres, auraient mis en place ces transactions . Elles dissimulaient, aux autorités belges et aux autres parties impliquées, des commissions. Des commissions qui portaient sur les transferts de joueurs, sur les salaires de joueurs et d'entraîneurs ainsi que d'autres paiements", explique le parquet fédéral.

En cours d'enquête, des indications d'influence possible sur les matchs de la saison de compétition 2017-2018 sont apparues.

Des perquisitions ont été menées dans plusieurs clubs de football actifs dans la Jupiler pro League, chez des responsables de clubs de football, chez des agents de joueurs, chez des arbitres, chez un ancien avocat, dans un bureau comptable, chez un entraineur, chez des journalistes et chez quelques complices éventuels, poursuit le parquet, qui précise qu' "un grand nombre de personnes ont été privées de leur liberté et emmenées pour une audition approfondie."

Le parquet confirme les interpellations de Van Holsbeeck, Leko et de deux arbitres

Le parquet fédéral a confirmé les interpellations et auditions de Herman Van Holsbeeck, ancien dirigeant d'Anderlecht, de l'actuel entraîneur de Bruges, Ivan Leko, et des arbitres Bart Vertenten et Sébastien Delferière.

Auparavant, le parquet fédéral avait confirmé l'interpellation de Mogi Bayat, l'un des principaux agents de joueur dans le monde du football belge, sans donner davantage de détails sur l'enquête. Des perquisitions ont été menées dans plusieurs clubs de division 1, l'Echo évoquant 10 clubs sur 16. Selon plusieurs médias, la justice mènerait une double enquête sur des matches truqués ainsi que sur de possibles fraudes financières et blanchiment d'argent.

Bruges, Genk, Ostende et Anderlecht confirment des perquisitions

Les clubs de football du Club Bruges, Genk, Ostende et Anderlecht ont confirmé mercredi que des perquisitions ont été menées par le parquet fédéral mercredi matin dans leur club dans le cadre de l'affaire de fraude présumée dans le milieu du football belge. Les clubs de Mouscron, Charleroi et Eupen affirment à l'inverse qu'aucune perquisition n'a été menée pour l'instant.

L'entraîneur brugeois Ivan Leko a été interpelé et entendu dans le cadre de ce dossier, de même que l'agent de joueur Mogi Bayat, l'ancien dirigeant d'Anderlecht, Herman Van Holsbeeck, et les arbitres Sébastien Delferrière et Bart Vertenten, a confirmé le parquet fédéral. Selon plusieurs médias, la justice mènerait une double enquête sur des matches truqués ainsi que sur de possibles fraudes financières et blanchiment d'argent. Des perquisitions seraient également en cours dans 10 des 16 clubs de football de division 1A. Le club de Genk a confirmé que des perquisitions sont en cours. Celui d'Ostende également. Du côté d'Anderlecht, on confirme également une perquisition. "Cette action cadre dans une enquête judiciaire concernant les pratiques de certains agents de joueurs", affirme le club bruxellois dans un communiqué. Les forces de l'ordre ont quitté le site de Neerpede, a constaté Belga sur place. Les clubs de Mouscron, Charleroi et Eupen affirment de leur côté qu'aucune perquisition n'a été menée pour l'instant. L'enquête viserait également l'agent de joueur Dejan Veljkovic ainsi que les clubs avec lesquels ils ont traité.

L'Union belge attend plus d'informations

L'Union belge de football (URBSFA) "attend plus d'informations" avant de réagir aux perquisitions et interpellations qui ont secoué le football belge mercredi, a indiqué le porte-parole de l'institution Pierre Cornez.

Une instruction judiciaire a été ouverte concernant des activités menées dans le cadre d'une organisation criminelle, de blanchiment d'argent et de corruption privée, a annoncé le parquet fédéral. Quarante-quatre perquisitions ont eu lieu, dont, selon plusieurs médias, dans 10 des 16 clubs de football de division 1A. Le parquet fédéral a confirmé les interpellations et auditions de l'agent de joueurs Mogi Bayat, de Herman Van Holsbeeck, ancien dirigeant d'Anderlecht, de l'actuel entraîneur de Bruges Ivan Leko, et des arbitres Bart Vertenten et Sébastien Delferière. "C'est préoccupant pour l'image du football belge", a indiqué de son côté Pierre François, administrateur-délégué de la Pro League. "Personnellement, je ne suis au courant de rien et il ne se passe rien chez nous", a-t-il ajouté. "J'attends des éclaircissements avant de me prononcer davantage."