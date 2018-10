Sur le dark web, des copies de votre passeport ne coûtent que 9 euros

10,39 dollars, soit 9 euros. C'est le prix du scan d'un véritable passeport belge, disponible en ligne sur le dark web. Accompagné d'un autre document officiel, du type facture d'électricité ou permis de conduire, le package grimpe à environ 60 dollars. Ces fichiers peuvent être utilisés par les cybercriminels pour ouvrir des comptes en banque, ou vider ceux des autres internautes.

En effet, sur de nombreux sites, la récupération du mot de passe nécessite simplement l'envoi d'une preuve d'identité et/ou d'adresse. Il suffit alors aux fraudeurs d'acheter ces documents, voire de les photoshopper afin de les rendre crédibles, et le tour est joué. "Les cibles les plus courantes sont les sites de paris, d'échange de crypto-devises et les systèmes de paiement en ligne", précisent les auteurs de l'article. Une inquiétante annonce assure par exemple : "nos scans de passeports belges peuvent passer les contrôles d'identité sur de nombreux sites, comme Paypal, Skrill, Bet365, LocalBitcoins et une centaine d'autres".

Une autre pratique consiste à ouvrir des comptes en banque au nom des victimes, afin de recueillir les récompenses d'adhésion ou cacher des transactions illégales. "Nous supposons que les véritables scans sont plus efficaces que les contrefaçons pour réaliser ces escroqueries bancaires", expliquent les auteurs. Les scans de documents réels sont aussi beaucoup moins chers que les papiers "physiques", réels ou contrefaits. Sur ces mêmes sites, on peut commander de faux passeports cartonnés pour environ 1 400 dollars, ou acheter d'authentiques visas d'Etat provenant de services corrompus pour 13 500 dollars en moyenne.

Comment protéger ses papiers ?

Mais comment les fraudeurs accèdent-ils à ces copies digitales ? "Les passeports sont souvent numérisés et stockés sur des ordinateurs insuffisamment sécurisés, aux points de contrôle de l'immigration, aux enregistrements dans les hôtels et pour postuler à des emplois et à des écoles à l'étranger." Il est donc recommandé de présenter autant que possible une copie en noir et blanc plutôt que ses vrais papiers, de ne pas poster sur les réseaux de photos de ses visas ou de ne jamais laisser traîner des documents officiels ensemble.

Juliette Chable