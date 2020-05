Suite à la grève de ces derniers jours, direction et syndicats avaient trouvé un accord sur des dispositions complémentaires dans le contexte de la gestion de l'impact de la pandémie de coronavirus au quotidien sur le réseau de transport en commun de la capitale. L'accord étaient conditionné à la reprise de travail. D'après nos confrères de La Libre Belgique, les syndicats ont décidé de rejetter l'accord de la direction et "au moins 80% des chauffeurs de bus exerceront leur droit de retrait ce vendredi".

D'après nos confrères de La Libre Belgique, "les agents de conduite ne décolèrent pas. Ils préparent une lettre ouverte au ministre-président Rudi Vervoort et à la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt. Le blocage persiste à la STIB, entre les agents de conduite et la direction. Environ 80 % des chauffeur de bus continueront d'invoquer leur droit de retrait pour la journée de vendredi."

Il s'agit d'un revirement de situation. En effet, la direction avait indiqué plus tôt dans la soirée qu'un accord sur des dispositions complémentaires pour assurer la sécurité des usagers et du personnel avait été trouvé avec les représentants syndicaux. La Libre Belgique indique que cet accord a été rejeté à l'unanimité par les chauffeurs qui jugent les mesures trop légères.

Les chauffeurs espèrent pouvoir rencontrer les autorités bruxelloises compétentes ce vendredi.

