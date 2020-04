Steven Van Gucht, virologue et porte-parole inter-fédéral dans la lutte contre le coronavirus, met en garde contre une attitude trop laxiste à l'égard des mesures imposées par le Conseil national de sécurité.

Le virologe pense que nous devons être vigilent. Selon lui, il est normal que les gens se lassent des mesures mais "nous nous devons être conscients que le virus est toujours en circulation. "Si nous nous relâchons maintenant, nous en verrons les effets dans deux semaines", a-t-il rappelé.

Selon M. Van Gucht, les derniers chiffres confirment "la tendance encourageante" de ces derniers jours. Le nombre d'admissions à l'hôpital se stabilise et on constate également une légère diminution du nombre de personnes en soins intensifs.

Mais comme d'autres experts, Van Gucht met en garde contre un relâchement dans le respect des mesures coronaires.

Ce virus est toujours en circulation

Si nous suivons "trop librement" les mesures prises pour lutter contre le coronavirus, nous pourrions en payer le prix dans les deux semaines à venir.

Tout comme Erika Vlieghe, la responsable du groupe de travail qui doit définir la stratégie de sortie, M. Van Gucht pense aussi que voyager à l'étranger cet été sera "difficile". "Mais nous serons plus libres que nous ne le sommes actuellement", dit M. Van Gucht. "Je pense que ce sera un peu mieux. J'espère que nous pourrons nous asseoir sur une terrasse".

