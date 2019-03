Stéphane Moreau, une certaine idée du socialisme

Est-il seulement belge, d'ailleurs ? se demande-t-il en regardant son plafond. Son pays est-il vraiment un pays, au fond ? s'interroge-t-il en se retournant dans son lit. Et s'il l'est, combien de temps le restera-t-il encore ? pense-t-il dans une énième suée. Faut-il qu'il s'excuse pour les millions de morts de la colonisation du Congo ? Et pour Léon Degrelle ? Et puis, Eddy Merckx aurait-il gagné le Tour 1975 s'il n'avait pas été agressé au puy de Dôme ? Pourquoi la mère de David Platt n'usait-elle pas de contraceptifs ? enrage-t-il en se renfonçant dans son oreiller. Et le coiffeur de Pascal Vrebos ? Est-il mort ou est-il viv...