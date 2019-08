Le PS liégeois est divisé. Faut-il autoriser le rachat de Voo et de Win par le clan Moreau ?

La rumeur circule depuis plus d'un an. Stéphane Moreau accepterait de quitter la tête de Nethys en échange de l'une ou l'autre société du groupe qu'il rachèterait avec des alliés. On appelle ça un management buy out (MBO) : des cadres reprennent leur entreprise, parfois pour un euro symbolique, afin de sauver l'outil ou, s'il échet, le revendre plus tard avec une plus-value. Spécialiste du droit des sociétés et des entreprises en difficulté, Roman Aydogdu, avocat et professeur à l'ULiège, relève que la réglementation des conflits d'intérêts pour les administrateurs et membres d'un comité de direction " pourrait être utilement complétée " (" Stéphane Moreau. Coulisses de la stratégie d'exfiltration ", Le Vif/L'Express du 14 janvier dernier). Manière de dire que le code des sociétés et le code de la démocratie locale ne permettent pas de déminer les conflits d'in...