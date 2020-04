Interrogée à la Chambre, la Première ministre a déploré la fuite du rapport du groupe des experts : "irresponsable". Elle a laissé entendre que "tous les commerces seraient sur pied d'égalité".

Lors du débat d'actualité à la Chambre, ce jeudi après-midi, la Première ministre Sophie Wilmès (MR) a salué l'évolution positive de l'épidémie dans notre pays. "On ne doit pas relâcher nos efforts, la situation reste très fragile", a-t-elle ajouté. "Chaque acte que nous posons peut avoir des conséquences pour nous-mêmes et pour nos proches. Il est essentiel de respecter les mesures et de s'isoler si l'on a des symptômes."

Le Conseil national de sécurité, a-t-elle rappelé, a décidé la semaine passée de prolonger les mesures de confinement jusqu'au 3 mai. Une nouvelle réunion a lieu ce vendredi à 14h30. "L'objectif est d'élaborer un plan en étapes pour un déconfinement progressif, explique-t-elle. Il s'agit de veiller à un juste équilibre entre préservation de la santé, relance économique et maintien du bien-être social. La priorité sera toujours donnée à la santé. La situation sanitaire, c'est elle qui conditionnera le passage d'une phase à l'autre. Un retour en arrière n'est jamais exclu."

"Il faudra avoir confiance dans les expertises scientifiques et une certaine flexibilité dans la mise en oeuvre, prolonge-t-elle. Il faudra avancer pas à pas, graduellement. Je sais que beaucoup d'informations ont fuité dans la presse, ce que je déplore par rapport aux défis. C'est un manque de respect de notre travail, c'est irresponsable. On ne peut pas se permettre que le message à la population soit perturbé."

Sophie Wilmès met en garde : "Je préviens : des perspectives, nous pourrons en donner aux citoyens, mais pas des garanties. Le déconfinement sera évalué au fur et à mesure."

Puis, elle ajoute l'importance de relancer l'économie. Et laisse entendre: "pour les commerces, tous seront mis sur un pied d'égalité, avec une même chance d'égalité, quel que soit leur taille". Dans leurs interpellations, les libéraux flamands ont eux aussi insisté sur la reprise du commerce et la N-VA sur une relance rapide. Catherine Fonck (CDH) a réinsisté une nouvelle fois sur la nécessité de rendre le port du masque obligatoire et sur un testing massif.

Elio Di Rupo: "La collaboration avec le Fédéral est optimale et pas du tout chaotique" © Belga "Nous devons avancer mais lentement et de manière très réfléchie afin qu'il n'y ait pas une nouvelle flambée de contaminations dans les semaines à venir nous forçant à repartir de zéro", a-t-il ajouté à la veille d'un nouveau Conseil national de sécurité. "Je ne sais pas ce qui va s'y passer. Nous allons écouter les experts et prendre les décisions qui s'imposent, en faisant la balance entre tous les intérêts. Mais la première priorité, ça restera la santé", a encore assuré le ministre-président régional. Par ailleurs, interrogé sur la collaboration des Régions avec le Fédéral, ce dernier a rendu hommage à la Première ministre Sophie Wilmès "qui réussit à faire en sorte que toutes les entités se parlent et coopèrent", notamment au cours des conférences interministérielles qui se sont multipliées depuis le début de la crise. "La collaboration avec le Fédéral est optimale et pas du tout chaotique. On peut se réjouir que notre pays, dans toute sa diversité institutionnelle, parvienne à gérer", a conclu Elio Di Rupo. (avec Belga)

