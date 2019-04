Les navetteurs sont confrontés à des perturbations sur la ligne de chemin de fer entre Louvain et Landen lundi matin, peut-on lire sur le site belgianrail.be. Des travaux prévus pendant le week-end n'ont pas été terminés à temps.

"Ce week-end, des travaux étaient effectués près de Tirlemont. Un train de travaux s'est retrouvé légèrement à côté de la voie lors d'une manoeuvre avec un essieu", avait expliqué dimanche soir le porte-parole d'Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Entre Vertrijk et Landen, la circulation des trains se faisait sur une seule voie lundi dès 05h00. Les trains en direction de Louvain et Bruxelles roulent sur cette voie tandis que ceux venant de ces deux destinations sont déviés via Hasselt. La durée du dérangement est pour l'instant indéterminée. Des retards et des suppressions sont possibles.

Infrabel précisait dimanche soir qu'une deuxième voie devait être libérée dans le courant de la matinée. Il est conseillé aux voyageurs de consulter le site internet de la SNCB pour obtenir des informations sur le train qu'ils souhaitent emprunter.