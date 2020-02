Le conseil d'administration de skeyes, le responsable du trafic aérien en Belgique, a décidé lundi de lancer la procédure d'appel d'offre pour installer progressivement des tours de contrôle digitales dans les six aéroports belges, indique l'entreprise par communiqué mardi matin.

Une tour de contrôle digitale est constituée d'un centre de contrôle à distance et de caméras sur les aéroports, qui remplacent la vigie des tours de contrôle classiques, explique skeyes. Un seul centre de contrôle permet des services de navigation aérienne sur plusieurs aéroports, souligne l'ancien Belgocontrol. Un appel aux candidats sera lancé "dans les prochaines semaines" pour dénicher le partenaire industriel qui équipera les six aéroports belges de tours digitales. "Les conditions et le planning de mise en oeuvre seront discutés avec les exploitants d'infrastructures aéroportuaires en tenant compte notamment des besoins de rénovation des tours actuelles."