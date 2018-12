"Si Theo avait fait son boulot et un peu moins de selfies, cette crise politique nous aurait été épargnée"

Plus tard, de nombreux Belges s'interrogeront sur l'enjeu de la crise gouvernementale autour du Pacte mondial des Nations Unies sur les migrations. L'opposition de ces dernières semaines contre ce pacte - un texte non contraignant qui sera de toute façon adopté -, n'est pas seulement difficile à expliquer à l'étranger. En Belgique aussi, l'insatisfaction à l'égard de la lutte qui a paralysé le gouvernement ne cesse de croître. Le fait qu'après le bilan décevant de Michel Ier, il faille continuer avec un gouvernement minoritaire, Michel II, n'est bon pour personne. Des gouvernements qui s'effondrent, accompagnés de pathos et de conférences de presse larmoyantes fait partie intégrante de la démocratie, comme on le sait, la pire forme d'État, à l'exception de toutes les autres. Mais personne n'a besoin d'aimer le spectacle de ces dernières semaines.

