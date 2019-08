À l'occasion des 70 ans de ce texte limitant les effets néfastes des conflits armés, la Croix-Rouge a sondé la population. Histoire de savoir ce qu'elle pense de la torture, de la manière de traiter le camp adverse, des attaques envers les civils... Majoritairement du mal. Heureusement, le Belge respecterait (sans doute) les grands principes régissant le droit international humanitaire.

" Ici est un soldat, entièrement défiguré, dont la langue sort démesurément de sa mâchoire déchirée et brisée ; il s'agite et veut se lever, j'arrose d'eau fraîche ses lèvres desséchées et sa langue durcie [...] et je presse l'eau de cette éponge dans l'ouverture informe qui remplace sa bouche. Là est un autre malheureux dont une partie de la face a été enlevée par un coup de sabre : le nez, les lèvres, le menton ont été séparés du reste de la figure ; dans l'impossibilité de parler et à moitié aveuglé il fait des signes avec la main, et par cette pantomime navrante, accompagnée de sons gutturaux, il attire sur lui l'attention. [...] Un troisième, le crâne largement ouvert, expire en répandant ses cervelles sur les dalles de l'église ; ses compagnons d'infortune le repoussent du pied parce qu'il gêne le passage, je protège ses derniers moments et recouvre d'un mouchoir sa pauvre tête qu'il remue encore faiblement. "

