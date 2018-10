Joyce Azar Journaliste VRT-Flandreinfo et co-fondatrice de DaarDaar Opinion

"Sexe à la flamande"

Goedele Liekens en est persuadée : "Nous sommes tous curieux de savoir comment les autres le font." Quasi inconnue en Belgique francophone, la psychologue et sexologue flamande a, à maintes reprises, défrayé la chronique aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, où elle a notamment présenté Sex in Class, sur Channel 4, une émission sans tabous destinée à contrecarrer l'influence du porno auprès des jeunes.