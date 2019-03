Seize % de professeures ordinaires à l'Université: l'Excellence a-t-elle un genre ?

L'Excellence aurait-elle un genre ? A voir l'évolution de la présence des femmes au sein de la carrière académique, on en viendrait presque à se poser la question... En effet, si elles représentent 49% des assistant(e)s dans les Universités francophones, les femmes n'y atteignent plus que 32% des effectifs au niveau des chargé(e) de cours et on n'en compte plus que 16% parmi les professeur(e)s ordinaires.