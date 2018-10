Schild en Vrienden: Dries Van Langenhove obtient gain de cause contre l'UGent

Le fondateur du groupuscule d'extrême-droite Schild en Vrienden, Dries Van Langenhove, a obtenu gain de cause mardi en référé contre l'Université de Gand (UGent) et peut à nouveau accéder à la bibliothèque de la faculté de droit. Le juge a, en effet, estimé que les mesures prises à son encontre par l'université étaient "illégales et disproportionnées".