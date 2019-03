Sans doute plusieurs semaines de fermeture pour le restaurant The Jane à Anvers

Le restaurant étoilé The Jane à Anvers, touché par un incendie samedi en milieu de journée, devra probablement garder portes closes pendant quatre semaines, a indiqué au journal Het Nieuwsblad l'un des deux chefs en charge de l'établissement, Nick Bril.

La centaine de clients présents et une cinquantaine de membres du personnel du restaurant porté par les personnalités Nick Bril et Sergio Herman avaient dû être évacués en milieu de journée, pour cause d'incendie à la toiture de la cuisine. Les pompiers ont rapidement maitrisé les flammes mais les dégâts seraient considérables. Selon toute vraisemblance, il faudra plusieurs semaines de travaux avant que de nouveaux clients puissent s'installer aux tables du restaurant. Nick Bril table d'ores et déjà sur un mois complet de fermeture, l'établissement étant d'office fermé pendant les vacances de Pâques.

Belga