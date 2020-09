En raison de l'épidémie de Covid-19, la Communauté française a mobilisé dix millions d'euros pour la rénovation des sanitaires dans les écoles de tous les réseaux, alors que le montant des demandes atteignait les quarante millions.

Au début du printemps, de petits travaux ont dû être effectués en urgence dans plusieurs établissements pour améliorer l'hygiène des mains et celle des toilettes. Ceux-ci n'ont pu bénéficier du "programme prioritaire de travaux", lancé ultérieurement, en mai, et ont donc dû être financés sur fonds propres. Et les écoles concernées ne pourront bénéficier a posteriori d'une subvention de la Communauté, la procédure de soumission des dossiers étant clôturée depuis le mois de juillet. Frédéric Daerden, ministre PS du Budget à la Communauté française, se propose toutefois de prévoir une enveloppe supplémentaire afin de répondre à d'autres demandes mais ne sait "si cela se fera sur la base de la liste existante des demandes déjà formulées ou si un nouvel appel aux écoles sera lancé".