Saisie record de cigarettes de contrefaçon par la douane belge

La douane a intercepté 126 millions de cigarettes de contrefaçon depuis le début de l'année, une saisie record, indique le SPF Finances vendredi. Ces cigarettes, dont la destination finale est inconnue, provenaient d'Asie du sud-est et représentent un montant de 65 millions d'euros en droits d'importation, d'accises et TVA éludés. Huit personnes ont été interpellées et sont actuellement interrogées.

