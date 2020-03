La police et la Protection civile ont effectué jeudi auprès d'une entreprise wallonne une saisie portant sur 180.000 tests de diagnostic du coronavirus et un stock de réactifs qui pourrait servir à plusieurs centaines de milliers de tests. L'information, rapportée par Het Laatste Nieuws, a été confirmée par le cabinet du ministre de l'Intérieur Pieter De Crem.

Le SPF Santé publique avait informé le cabinet du ministre de la présence de tels tests et réactifs. En raison de la pénurie mondiale de tests de diagnostic du Covid-19, cette cargaison risquait d'être vendue à l'étranger. Le ministre De Crem a donc émis une ordonnance de saisie. "Une situation sans précédent exige des mesures sans précédent", commente le ministre. "Nous avons, dans l'intérêt du pays et de nos compatriotes, immédiatement agi afin de mettre la main sur ces tests. Nous avons ainsi pu éviter qu'ils soient exportés." Selon le cabinet de l'Intérieur, il n'y a rien à reprocher à l'entreprise car il n'est évidemment pas interdit, pour une société, de vendre ses produits à l'étranger. Mais la démarche de saisie était dans l'intérêt national et l'entreprise concernée aurait d'ailleurs bien collaboré avec la police et la Protection civile. La société va être indemnisée pour les tests "à un prix conforme au marché", signale cabinet, pour autant que les tarifs ne s'affolent pas en raison de la crise actuelle.