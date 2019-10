Rouler plus vite n'entraîne aucun gain de temps, rappelle l'AWSR

Rouler plus vite n'entraîne aucun gain de temps, rappelle l'Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR), qui a lancé cette semaine une campagne invitant les automobilistes à adopter un comportement plus "chill" au volant. Elle constate également que les 29 radars installés entre 2010 et 2013 sur les autoroutes wallonnes ont eu un effet positif sur le nombre d'accidents corporels.