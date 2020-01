L'ex-député libéral Richard Miller, dont on a appris qu'il est remplacé par Daniel Bacquelaine au poste d'administrateur délégué du Centre Jean Gol, devient désormais "conseiller" du jeune président de parti Georges-Louis Bouchez, "en charge des questions culturelles et interculturelles". Le Mouvement réformateur l'annonce mercredi.

Le principal intéressé "se réjouit". "J'ai toujours considéré que le vivre-ensemble est un socle indispensable à la démocratie libérale", ajoute-t-il.

"Richard, en plus d'être à la genèse de mon parcours politique et d'être un ami de longue date, est sans aucun doute le plus compétent pour susciter la formulation de propositions fortes dans le domaine", commente quant à lui Georges-Louis Bouchez.

