La désignation de deux informateurs par le Roi donne le feu vert aux consultations en vue de former les futurs gouvernements. Mais quel est exactement leur rôle et pourquoi le choix s'est porté sur eux ? Le point.

Au lendemain des élections, le Roi commence une série de consultations, notamment des présidents de parti. Le but : déterminer les possibilités de formation d'un gouvernement fédéral. Il nomme ensuite un informateur ou un formateur. Cette fois, il a nommé deux informateurs : le MR Didier Reynders et le sp.a Johan Vande Lanotte. Le duo va devoir défricher le terrain afin de dessiner les possibilités de coalition qui s'offrent aux différents partis politiques. Ils sont chargés "d'une mission d'information visant à identifier les défis à relever par notre pays, et les possibilités ainsi que les conditions nécessaires en vue de former un gouvernement fédéral", indique le Palais.

...