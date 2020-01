Immersive et passionnante, une exposition à la gare Liège-Guillemins fait revivre la découverte du tombeau de Toutankhamon par Howard Carter. Fièvre et frisson égyptologiques garantis !

Le 26 novembre 1922, toute l'archéologie moderne retient son souffle. Cette discipline vit du côté de la vallée des Rois, non loin de Louxor, les minutes parmi les plus longues et les plus palpitantes de son existence. Après avoir pratiqué une petite ouverture dans une porte de pierre enfouie sous terre, l'égyptologue Howard Carter (1874 - 1939) approche de l'anfractuosité en question la petite bougie qu'il serre entre ses mains tremblantes. Il se hisse sur la pointe des pieds et regarde. Un long silence s'ensuit. Derrière l'épaisse moustache, la bouche ne répond plus. Si les premières secondes de mutisme correspondent à la durée nécessaire pour que les yeux s'accoutument à l'obscurité, la suite de l'interminable attente témoigne d'un foisonnement visuel inespéré : des silhouettes d'animaux, des statues, des coffres, du mobilier et, partout où le regard se pose, le " scintillement de l'or ".

...