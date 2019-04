Révision de la consitution : une liste d'une quarantaine d'articles adoptée en commission de la Chambre

La commission de Révision de la Constitution de la Chambre a approuvé mardi une liste d'une quarantaine d'articles de la Constitution qui seront révisables sous la prochaine législature. Le vote a eu lieu de manière dispersée.

Des sujets très divers sont concernés: égalité des hommes et des femmes dans les exécutifs, âge du droit de vote, enseignement bilingue à Bruxelles, sénateurs cooptés, association du parlement dans la décision des opérations militaires à l'étranger, circonscription fédérale, cour d'assises, droit d'initiative citoyenne, délits de presse, etc. La surprise est venue de l'inscription dans la liste de l'article 1er qui établit que la Belgique est un Etat fédéral composé de Communautés et de Régions. Il est toutefois probable que ce vote ne se reproduira pas en plénière.