Rétro 2018: Il n'y a pas de plan(ète) B!

L'été 2018 restera marqué par une série d'événements climatiques inhabituels et extrêmes, dus d'abord à des températures exceptionnellement élevées, à la source d'orages furibonds et d'incendies ravageurs. En Belgique, le soleil a frappé dru durant les mois estivaux, et jusqu'en octobre, qui a vu les terrasses des bistrots prises d'assaut. En un mot, l'été le plus chaud depuis 1833. Mais il a fait anormalement chaud partout : 45 degrés enregistrés au Canada, 52,9 dans la vallée de la Mort, à la fin du mois de juillet, 51 au sud de l'Algérie, et près de 40 à Kyoto, au Japon. D'immenses incendies dus à la sécheresse ont frappé la Californie, qui luttait encore contre les flammes en novembre, l'Espagne, le Portugal, mais aussi la Finlande, la Suède et la Grèce. En juillet, de violentes inondat...