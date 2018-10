Retour de Gilles et Drion: les administrateurs de Publifin priés de prendre leurs responsabilités

Ce mardi, la ministre wallonne des Pouvoirs locaux, Valérie de Bue, a ainsi "instamment" demandé aux administrateurs de Publifin de prendre leurs responsabilités, dénonçant "une forme d'hypocrisie" dans un dossier où chacun semble, depuis 3 jours, se renvoyer la balle. Elle a par ailleurs assuré qu'elle rejettera toute composition du conseil d'administration de Publilec qui présentera des personnes impliquées dans le scandale Publifin.

"Je suis indignée de constater qu'au sein du groupe, il subsiste un blocage aux nécessaires évolutions, et surtout que des administrateurs et managers en charge puissent admettre, sans autre réaction, que des décisions importantes prises dans des structures faisant partie intégrante du groupe, leur échappent totalement", a déploré Valérie De Bue.

"Le décret gouvernance rétablit chacun des protagonistes dans sa sphère de compétences. Aujourd'hui, le conseil d'administration de Publifin est en mesure de demander des comptes à Nethys et à ses filiales, et de s'opposer à de telles désignations. Je ne comprendrais pas que les administrateurs continuent à subir de telles décisions et ne les remettent pas en question. Je ne comprendrais pas non plus qu'ils ne se décident pas à simplifier drastiquement la structuration du groupe", ajoute la ministre.

Celle-ci appelle dès lors les administrateurs à assumer sans délai les responsabilités incombant à leur mandat "en se donnant la capacité d'être informés de l'ensemble des actions, en commençant par les désignations, au sein du groupe; en avançant dans sa réorganisation afin de mettre un terme à sa structuration ultra-complexe et enfin en révoquant les décisions de désignation litigieuses".