Les zoos pourront rouvrir dès lundi, tandis que les parcs d'attractions devront encore attendre jusqu'au 8 juin, d'après les mesures décidées mercredi par le Conseil national de sécurité (CNS). Pour le directeur général du parc d'attractions Bellewaerde, Stefaan Lemey, "la logique fait défaut". "Nous sommes occupés à prendre les précautions nécessaires et nous pourrions rouvrir dans dix jours", assure-t-il.

Le parc animalier de Bellewaerde pourrait cependant rouvrir. "Mais nous ne le ferons pas car cela coûte trop cher d'ouvrir le parc pour les seuls visiteurs du zoo", explique le directeur.

Le parc d'attractions, contraint de fermer pendant le confinement, a perdu près de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires aux mois de mars et d'avril. C'est pourquoi M. Lemey en appelle à une réouverture rapide. "Nous prenons les mesures nécessaires, comme la limitation des visiteurs et l'adaptation des files d'attente", indique-t-il.

"Nous accueillons de 9.000 à 13.000 visiteurs pendant les mois d'été. Ce nombre devra être réduit au moins de moitié, ce qui aura déjà un impact majeur sur les distances entre les visiteurs. Il y aura également des panneaux de signalisation tels que nous les connaissons aujourd'hui dans les rues commerçantes".

Le directeur de Bellewaerde s'attend à ce que tout soit prêt pour le 8 juin. "En fait, nous pourrions rouvrir dans une semaine et demie", conclut-il.

