Lundi dernier, c'était la rentrée scolaire dans l'enseignement supérieur et ... le début de la Semaine de la mobilité. Mercredi, c'était déjà les premières galères sur le rail. Petit retour d'expérience.

6h35:

- Chloé dépêche-toi, on part à la gare à 40 ! Ton train est à 52 !

- Merde mon réveil n'a pas sonné! Je me grouille!

6h51:

- Remplis ton pass, il va arriver!

- check !

6h52:

- la SNCB a le plaisir de vous annoncer que le train L5578 à destination de Liège aura 20 minutes de retard

7h19 :

Application SNCB : +25 minutes....ah non...+ 2minutes ... ah non, supprimé ... ah non, il a fait un saut temporel de Marche à Melreux en 0 seconde ! Ah non, re-supprimé!

7h25 :

- J'arrive Chlo, je vais te sauver, on va à Rivage, le train Gouvy-Liège passe à 8h, tu seras à l'école à l'heure !

8h00

- La SNCB a le plaisir de vous annoncer que le train P7485 à destination de Liège est supprimé .... Non ... aura 29 minutes de retard, mais de toute façon ne s'arrêtera pas à Saint-Lambert. Allez vous faire foutre bande d'étudiants ! Il passera peut-être... ou peut-être pas. On n'a pas encore décidé !

8h01

- Chlo, fiche le camp de ce quai, on va à Liège en voiture !

8h30:

Bouchons feu à Esneux, travaux à Tilff, heure de pointe, tout le monde a fait comme nous ou quoi ? Travaux du tram déviation bouchons ...

8h50:

- Cours Chloe, cours, et tu n'auras que dix minutes de retard !