Réforme des pensions: Bacquelaine fixe un dernier délai aux partenaires sociaux

Le 1er juin, le ministre et son collègue de l'Emploi, Kris Peeters, ont demandé au Conseil national du travail, qui réunit à l'échelon fédéral les représentants patronaux et syndicaux, de rendre un avis en vue de dresser une liste des fonctions pénibles permettant de partir plus tôt à la retraite et de majorer le montant de la pension. En principe, le CNT a deux mois pour rendre un avis. Le délai a été prolongé une première fois jusqu'au 30 septembre. Le 18 octobre, le président du CNT a fait savoir que les travaux étaient toujours en cours et que de nouvelles réunions étaient prévues.

Le gouvernement a approuvé jeudi en troisième lecture l'avant-projet de loi qui fixe les critères pris en compte pour déterminer la pénibilité d'un métier. Il regrette que le CNT n'ait pu respecter le délai légal. Il veut en effet soumettre la réforme à la Chambre dans les meilleurs délais afin que le dispositif puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2020.

"Je suis attentif à permettre la concertation sociale dans un dossier aussi important que celui de la prise en compte de la pénibilité dans les droits de pension. Alors que le délai légal est de deux mois, je constate que cela fait presque cinq mois que les discussions se poursuivent.

Le gouvernement estime qu'il est temps à présent pour le CNT de rendre un avis afin de permettre à cette réforme, essentielle pour tous les travailleurs exerçant un métier lourd, d'entrer en vigueur à la date prévue", a souligné M. Bacquelaine dans un communiqué. Les partenaires sociaux discutent de la pénibilité dans le secteur privé.

Dans le secteur public, un accord est intervenu avec deux des trois syndicats sur une liste des fonctions pénibles mais le gouvernement ne l'a pas avalisé pour le moment. Il s'est fixé comme principe d'avancer en parallèle dans les secteurs privé et public.