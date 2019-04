La vente aux enchères des disques d'or au profit du Télévie a livré un nouveau record ce samedi: 750.000 euros, a rapporté le service presse de RTL-TVI. Les 371.000 euros offerts pour le disque d'or d'Angèle y sont pour beaucoup.

La vente de cette 31e édition du Télévie avait lieu de 09h00 à 13h00.

Onze disques étaient à acquérir via les ondes de Bel RTL et deux sur le site internet: "Addictions" d'Amir, "Brol" d'Angèle, "La vie de rêve" de BigFlo et Oli (30.000 euros), "Looking for the stars" de Hooverphonic, "Mon pays c'est l'amour" de Johnny Hallyday, "Amigo" de Kenji Girac (18.000 euros), "Brel" de Maurane, "Ce soir on sort" de Patrick Bruel, "Bohemian Rhapsody" de Queen, "Solune" de Slimane, "Raw" de Typh Barrow, "La fête est finie" de Orelsan et "David chante Noël" de David Antoine.

Vers 10h00, huit enchérisseurs, dont François et sa femme, étaient en ligne pour acquérir l'opus de la jeune artiste belge. Le couple avait rassemblé ses amis autour d'une cagnotte. Après avoir lu un texte de sept minutes, empli d'émotions, en hommage au Télévie qu'il a comparé au Tour de France, un parcours semé d'épreuves mais aussi de victoires, le futur acquéreur a annoncé le montant offert.

"Nous avons voulu vous offrir 1.000 euros par jour depuis le dernier Télévie, ça fait exactement 371 jours et donc nous vous offrons pour ce disque d'Angèle la somme de 371.000 euros", a-t-il dit à l'adresse de Christian De Paepe, Bérénice et Sophie Pendeville, très émus par les mots du généreux donateur.

Depuis 1993, plus de trois millions d'euros ont été récoltés grâce à l'opération. L'année dernière, un record a été battu puisque l'ensemble des ventes a rapporté 315.000 euros au Télévie, en partie grâce au disque en hommage à Johnny Hallyday parti à 100.000 euros.

La grande soirée de cloture du Télévie a lieu ce samedi soir, une dernière occasion de récolter des dons afin de lutter contre le cancer.