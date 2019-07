Bart De Wever ayant décidé de mettre sur pause les discussions en vue de la formation d'un gouvernement flamand, la Flandre pourrait connaître sa plus longue période de formation gouvernementale depuis les premières élections régionales directes en 1995. Jusqu'à présent, le record, au nord du pays, est de 48 jours.

Les élections du 26 mai dernier étaient les 6e élections directes au niveau régional. Depuis 1995, la formation du gouvernement flamand a toujours été rapide, les prestations de serment ayant régulièrement lieu avant le 11 juillet ou, au pire, aux alentours de la Fête nationale.

Les négociations les plus courtes n'ont duré que 30 jours, avec la formation du gouvernement Van den Brande IV en 1995 et du gouvernement Dewael en 1999. Les plus longues, elles, sont à mettre au compte du gouvernement sortant: 48 jours ont en effet été nécessaires pour que le gouvernement Bourgeois soit formé.

La décision de Bart De Wever de temporiser afin de voir ce qu'il se passe au Fédéral devrait mettre à mal ce record, une prestation de serment avant le 13 juillet - soit 48 jours après les élections - semblant exclue.