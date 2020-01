Lundi soir, l'annonce a fait l'effet d'une bombe : après des années de procédure et après avoir pris connaissance des résultats du test ADN, Albert II a reconnu qu'il était bien le père biologique de Delphine Boël, âgée aujourd'hui de 51 ans. Une décision qui risque d'avoir des conséquences pour la famille royale.

Si Delphine recherchait surtout une reconnaissance émotionnelle, et non financière, l'annonce risque tout de même d'avoir un impact sur la famille royale. "Désormais, Delphine Boël sera une enfant légitime, comme tous les autres enfants légitimes. Mais vous le savez : la fortune de Jacques Boël était infiniment plus grande que celle du roi. Elle ne l'a pas fait pour l'argent", souligne son avocat Marc Uyttendaele sur RTL.

En tant que fille légitime, Delphine aura tout de même droit à une part de l'héritage privé de son père. "Il faudra pour cela que la procédure légale se poursuive à son terme et que Delphine soit légalement reconnue comme étant sa fille", explique Vincent Dujardin, professeur d'histoire contemporaine (UCL) à la Libre Belgique. Pour la Justice belge, un descendant biologique est en effet égal à un descendant juridique. Légalement, Delphine a alors autant de droits que les autres enfants d'Albert : Philippe, Astrid et Laurent.

D'après Mario Danneels, l'écrivain et journaliste flamand qui a révélé l'existence de Delphine en 1999 dans une biographie de la reine Paola, l'artiste plasticienne changera de nom. "En principe, elle peut prendre le nom "de Belgique", mais selon les proches, elle choisira le nom de famille de Saxe-Cobourg. Tout ce processus a consisté à rechercher son identité. Eh bien, il n'y a rien de plus révélateur de cette identité que le nom de famille", déclare-t-il au quotidien De Morgen.

Delphine princesse ?

Interrogée par la VRT en novembre 2018, suite à la décision de la Cour d'appel de Bruxelles d'ordonner Albert II de se soumettre à un test ADN, l'avocate Ann Maelfait expliquait que pour savoir si Delphine a droit au titre de princesse de Belgique, il faut selon Ann Maelfait se baser sur un Arrêté royal de 2015.

Celui-ci précise que seuls les descendants directs du roi actuel (Philippe) peuvent porter le titre de prince ou de princesse, mais que les descendants d'Albert peuvent garder leurs titres. Pour l'avocate, tout dépend donc de l'interprétation de l'arrêté royal, mais on pourrait argumenter qu'en tant que descendante directe, Delphine aurait le droit de revendiquer le titre de princesse, à condition que le lien de paternité soit établi, ce qui est le cas aujourd'hui. "Mais il est très probable qu'on ne lui octroiera pas le titre", concluait-elle.

En revanche, Delphine ne montera probablement jamais sur le trône de Belgique et ne pourra pas prétendre à une dotation royale. "Pour avoir le droit de monter sur le trône, un enfant du roi doit être issu d'un mariage légitime et consenti par le gouvernement, car le choix d'une reine peut avoir des conséquences politiques. Ici on est hors cadre", déclare Vincent Dujardin à La Libre Belgique.

