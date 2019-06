Radicalisation en Belgique : des réponses sécuritaires adéquates ont-elles été apportées ?

Thierry Denoël Journaliste au Vif/L'Express

Dans l'urgence postattentats, on a souvent parlé à tort et à travers du terrorisme et du phénomène de radicalisation. Dans un ouvrage riche d'observations, une dizaine de chercheurs académiques proposent une lecture plus posée et critique des raisons de l'engagement dans la violence djihadiste et des réponses sécuritaires apportées.

Jeunes combattants de Daech, paradant à Raka, dans le nord de la Syrie. © REUTERS