La N-VA a perdu près de 300.000 voix aux élections. Comment arrêter l'hémorragie? Et ces votes perdus reviendront-ils un jour?

"Nous avons perdu cette élection, malheureusement, c'est très clair", a déclaré Bart De Wever, président de la N-VA, à ses militants le soir du scrutin. L'ampleur de la perte ne sera révélée que plus tard. La N-VA a perdu près de 300.000 voix. Le 26 mai 2019, la N-VA a subi "la plus grande défaite qu'un parti du gouvernement flamand ait eu à subir au cours des cinquante dernières années", concluait notre confère Walter Pauli, le premier à le constater. La N-VA a perdu huit sièges, tant à la Chambre qu'au Parlement flamand. Au sein du parti, on attend avec impatience la présentation de l'analyse de cette défaite historique.

...