Quelque 600.000 patients chroniques ont opté pour un "pharmacien de référence"

L'accompagnement personnalisé vise à offrir aux malades chroniques une écoute attentive, mais aussi un schéma reprenant tous les médicaments qu'ils utilisent. "Le pharmacien est l'expert du médicament. Il est donc le mieux placé pour s'assurer du suivi du traitement des patients atteints de maladie chronique", avait affirmé Mme De Block lors du lancement de la campagne en octobre 2017.

Un an plus tard, le service est bien ancré en pharmacie, mais ses bénéfices restent méconnus de la population, souligne l'Association pharmaceutique belge (APB). Une nouvelle campagne de sensibilisation est lancée ce mardi dans les officines et sur les réseaux sociaux.

En Belgique, plus d'une personne sur quatre souffre d'une maladie chronique nécessitant la prise régulière d'au moins un médicament. Or les études montrent que la moitié des patients chroniques ne les utilisent pas de façon optimale.