Quelles réponses donner aux jeunes qui se mobilisent pour le climat?

Ils étaient 3 000, la première fois, début de l'année. Puis 12 500, mi-janvier. Et 35 000, encore, une semaine plus tard. Tous les jeudis, désormais, ces étudiants du secondaire défilent dans les rues de Bruxelles, brossant les cours pour réclamer une action urgente pour le climat. Ils seront désormais rejoints par ceux du supérieur, qui ont terminé leurs examens, alors que les adultes leur ont emboîté le pas le 27 janvier (70 000 manifestants à Bruxelles). Où donc ce mouvement, Youth for Climate, s'arrêtera-t-il ? " Heroes ! ", s'est exclamée la Suédoise Greta Thunberg, 13 ans, à l'origine, l'année passée, de ce mouvement hors du commun. Ces marches entendent mettre les adultes devant leurs responsabilités. Parce que, clament les slogans des jeunes manifestants, " il n'y a qu'une planète ". Et que, " quand c'est fondu, c'est foutu ".

...