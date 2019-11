A la demande du Vif/L'Express, vingt-huit acteurs de la société écrivent une lettre à l'informateur royal, Paul Magnette. Ils expriment leur crainte d'une crise existentielle belgo-belge, confient leur vision du pays et émettent des propositions pour éviter l'impasse.

Cher Paul Magnette, depuis le 5 novembre, vous menez une mission d'information royale que nous savons épineuse. Deux risques planent. Une paralysie politique totale pourrait mener rapidement à de nouvelles élections, avec le risque de voir les extrêmes se renforcer encore. D'autre part, à terme, une crise profonde pourrait menacer l'avenir même de la Belgique. Presque six mois après les élections, alors que le pays est " géré " depuis un an par un gouvernement minoritaire en affaires courantes, l'indifférence apparente de la population cache désormais une inquiétude froide. Monsieur l'informateur royal, vous avez choisi la transparence pour sortir de ce blocage et tenter d'inventer un nouveau futur pour le pays. En le stabilisant, avec une coalition la plus large possible. Le 11 novembre, vous vous êtes même déclaré, en flamand, " plus optimiste "...

...