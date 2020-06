Plusieurs risques de contamination au coronavirus ont été détectés, fin de la semaine dernière et durant le week-end, dans des établissements scolaires de la province du Luxembourg. Des fermetures par mesure de précaution ont été ordonnées à Arlon, Bastogne, Houffalize et Nassogne, rapporte La Meuse mardi.

À une semaine de la fin de l'année scolaire, deux écoles de la commune d'Arlon, les quatre implantations d'une école de Bastogne-Houffalize et l'école communale de Bande (Nassogne) devraient rester fermées jusqu'à la rentrée de septembre.

Trois des quatres personnes qui ont été testées positives au coronavirus et en contact avec ces établissements étaient asymptomatiques.

Toujours dans cette province, jeudi dernier, un enfant a été testé positif à la crèche de Vaux-sur-Sûre. Elle est fermée pour deux semaines et le personnel est actuellement testé.

