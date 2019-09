Quand Nivelles se renouvelle

La cité des Aclots est en pleine métamorphose. Les nouveaux centres hospitalier et multisport symbolisent, entre autres projets, la forte impulsion engagée sur les infrastructures. Entre ancien et nouveau, entre pression démographique et mobilité complexe, Nivelles se cherche un avenir intelligent.

La Grand-Place, un espace qui, à terme, sera modulable et convertible. © hatim kaghat

Enfant, Pierre Huart devait aimer le Monopoly, les Lego ainsi que les dominos. Le bourgmestre MR, relancé avec 4 000 voix de préférence il y a un an pour un troisième mandat, cultive en effet un art consommé. Celui de modeler, (re)penser, transformer, moderniser Nivelles, comme une maquette grandeur nature.

