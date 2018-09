Quand les élections pour élire le prochain recteur de l'Université de Liège s'annoncent impitoyables

Les premiers rangs étaient, au mieux, clairsemés. Les vice-recteurs - qui, d'habitude, l'entouraient - s'étaient installés au fond de l'amphithéâtre de l'Europe. Albert Corhay n'aurait pu être plus seul, lors de ce conseil académique suivi d'une cérémonie de bons voeux, le 25 janvier dernier. Il entama son discours vers 17 heures ; coupettes et amuse-bouches ne devaient être servis qu'à 19 heures. " Des questions ? " lança le recteur de l'ULiège au bout d'une demi-heure. Silence. Pesant. " Alors, je vais m'en poser moi-même ! " Meubler, plaisanter, réessayer. " Toujours pas ? " " Ça ramait, j'avais mal pour lui ", se souvient un participant. Quand les petits fours firent enfin leur apparition, ceux qui n'étaient pas encore au courant des origines du malaise ne conversaient plus que de cette photo, postée le jour d'avant par Pierre Wolper, doyen de la faculté de sciences appliquées, proclamant sa candidature au poste de recteur. Réunissant, surtout, parmi les membres de son équipe, la garde rapprochée... d'Albert Corhay. Ses deux vice-recteurs, Eric Haubruge et Rudi Cloots, ainsi que deux de ses conseillers, Vincent D'Orio et Philippe Hubert. Bonne année et meilleurs désaveux.

