Philippe Lamberts Co-président du Groupe des Verts/ALE au Parlement européen Opinion

Quand la justice européenne blanchit le linge sale du gouvernement Michel

Si vous étiez lourdement endetté, et que vous aviez subitement la possibilité de récupérer près d'un milliard d'euros, que feriez-vous ? Vous me rétorqueriez probablement que la réponse va de soi. Ou encore que vous préférez ignorer les questions stupides. Mais c'est oublier un peu vite qu'au pays du surréalisme, tout est possible.