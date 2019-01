PS - PTB, l'inévitable évitement

Peut-on éviter l'inévitable? Peut-être les présidents du PS et du PTB, Elio Di Rupo et Peter Mertens, se le disent-ils, lorsque le cours de la vie politique leur laisse quelques minutes de méditation. Les élections communales du 14 octobre ont vu le PTB croître dans toutes les limites prévues de sa croissance, contenue pour des motifs stratégiques à seize communes wallonnes et sept bruxelloises, tandis que le PS, en gros, se maintenait dans ses grands bastions,...