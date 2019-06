opinion

PS - N-VA : quand Di Rupo mange sa parole

Olivier Mouton Journaliste politique au Vif/L'Express

Elio Di Rupo ne dit plus non à la N-VA. C'était prévisible. Et cela induit une leçon : et si l'on arrêtait ces exclusives dénuées de sens.

Elio Di Rupo © Belga