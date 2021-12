Le procureur général requiert la prison à vie pour Steve Bakelmans.

Le procureur général a requis la prison à vie pour Steve Bakelmans (41 ans), qui a été reconnu coupable mardi soir du viol et du meurtre de l'étudiante Julie Van Espen (23 ans) de Schilde. L'avocat général Björn Backx n'a pas vu de circonstances atténuantes. Pour protéger au maximum la société contre Bakelmans, il a demandé d'imposer une période de sûreté de 25 ans et de prononcer également un renvoi du tribunal correctionnel pendant 15 ans.

Steve Bakelmans avait traîné Julie Van Espen de son vélo à Merksem le 4 mai 2019. Il l'avait battue, violée et étranglée. D'abord trois fois à mains nues, puis avec un câble électrique. Il avait ensuite enveloppé son corps dans du plastique, l'avait lesté de sable et l'avait jeté dans le canal Albert, où il a été retrouvé deux jours plus tard. "Les images de la façon dont elle a été sortie de l'eau, de l'horreur pure. Je trouve que c'est l'une des formes de crime les plus graves. Julie Van Espen était une victime innocente. Elle n'avait aucun lien avec lui, elle ne faisait que passer. Elle aurait pu être la fille de n'importe lequel d'entre nous. Elle s'est sans doute bien battue, mais elle n'a pas pu résister à tant de force et de violence brutale. J'en avais assez de sa platitude qu'elle était au mauvais endroit au mauvais moment. Ce n'était pas elle, mais lui qui était au mauvais endroit au mauvais moment. Il traîne sous un pont, fume du cannabis, s'apitoie sur son sort et attend de frapper. Les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits me pèsent particulièrement", a déclaré M. Backx.

Le procureur général a requis la prison à vie pour Steve Bakelmans (41 ans), qui a été reconnu coupable mardi soir du viol et du meurtre de l'étudiante Julie Van Espen (23 ans) de Schilde. L'avocat général Björn Backx n'a pas vu de circonstances atténuantes. Pour protéger au maximum la société contre Bakelmans, il a demandé d'imposer une période de sûreté de 25 ans et de prononcer également un renvoi du tribunal correctionnel pendant 15 ans. Steve Bakelmans avait traîné Julie Van Espen de son vélo à Merksem le 4 mai 2019. Il l'avait battue, violée et étranglée. D'abord trois fois à mains nues, puis avec un câble électrique. Il avait ensuite enveloppé son corps dans du plastique, l'avait lesté de sable et l'avait jeté dans le canal Albert, où il a été retrouvé deux jours plus tard. "Les images de la façon dont elle a été sortie de l'eau, de l'horreur pure. Je trouve que c'est l'une des formes de crime les plus graves. Julie Van Espen était une victime innocente. Elle n'avait aucun lien avec lui, elle ne faisait que passer. Elle aurait pu être la fille de n'importe lequel d'entre nous. Elle s'est sans doute bien battue, mais elle n'a pas pu résister à tant de force et de violence brutale. J'en avais assez de sa platitude qu'elle était au mauvais endroit au mauvais moment. Ce n'était pas elle, mais lui qui était au mauvais endroit au mauvais moment. Il traîne sous un pont, fume du cannabis, s'apitoie sur son sort et attend de frapper. Les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits me pèsent particulièrement", a déclaré M. Backx.