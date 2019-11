opinion

Prêtre collabo et souverain du Congo dans le même sac

Le point désormais commun entre un prêtre flamand à la botte des nazis et le deuxième roi des Belges : ils ne sont plus les bienvenus à Courtrai, qui a décidé de les bannir du plan de ville. Plus de Cyriel Verschaevestraat et plus de Leopold II-laan : ainsi a tranché le conseil communal le 19 novembre.

La Grand-Place de Courtrai en plein jour © HATTIM KAGHAT

A la réflexion, on se dit que le prêtre flamingant l'a bien cherché, lui qui avait pris fait et cause pour le régime hitlérien jusqu'à se faire le défenseur de l'extermination des Juifs. Verdict en 1946 : condamnation à mort par contumace de ce nazi convaincu, qui finit ses jours dans son exil autrichien en 1949. Sauf que ce CV n'avait pas empêché l'homme d'Eglise doublé d'un vrai poète d'avoir droit à une rue à son nom çà et là en Flandre, et notamment à Courtrai à la fin des années 1960. Hommage strictement rendu à ses talents littéraires et non à son amour immodéré pour la croix g...

